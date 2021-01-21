شكرا لقرائتكم خبر عن إشراك القطاع الخاص لتعزيز استثمارات «الصحة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة د. وائل مطير، أن القطاع الصحي يخطو بثقة؛ لتحقيق التطلعات، والاستجابة لزيادة الطلب على الخدمات، بمستويات راقية للسكان، ولمواسم الحج والعمرة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، التي أفردت له إدارة خاصة؛ دعمًا للاستثمار في القطاع الصحي.

وقال د. مطير خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ممثلة في مركز ذكاء الأعمال، إن إدارته وضعت مع قيادة الغرفة أسسًا للتعامل في المستقبل وكيفية تسويق الخدمات الصحية للمستثمرين في مكة المكرمة، معربا عن توقعه بحدوث نقلة نوعية للاستثمار في قطاع الصحة بمكة المكرمة انطلاقا من هذا الاجتماع.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي تسخير إمكانيات الغرفة كافة لتقديم خدمة صحية راقية ومشرفة، مشيرًا إلى وجود لجنة خاصة بالاستثمارات الصحية تم تكوينها منذ عامين، آملا أن يكون لها وللمستثمرين من القطاع الخاص دور واضح في الفترة المقبلة.

وتحدث عن دعم الغرفة للأنشطة الصحية، وتوفير القطاع الخاص لعدد من الفنادق ودور الإيواء خلال فترة جائحة «كورونا»، ما كان لها أثر في تيسير الأوضاع، لافتا إلى أن معظم المستثمرين في القطاع الصحي تدور تساؤلاتهم عن مدى توافر الأراضي، والكوادر الصحية، فضلا عن التمويل الذي يساهم في تيسير استثماراتهم في القطاع الصحي، وهو ما قدمته الغرفة عبر مركز ذكاء الأعمال بحثا لهذه القضايا.

فيما أكد عضو مجلس الإدارة م. محمد سيف الدين، أن قضية الأرض تعتبر جوهرية لدى المستثمرين في القطاع، خاصة وأن الأراضي في مكة المكرمة تعد ذات قيمة عالية مقارنة بالمناطق الأخرى، وهو ما يتطلب تدخل الجهات ذات العلاقة لتيسير دخول المستثمرين من داخل وخارج المملكة. وقال: إن الدراسة المعنية هدفت إلى إيجاد الفرص الاستثمارية بالقطاع، وتحقيق التطور الصحي لمدينة مكة المكرمة بمشاركة قطاع الأعمال، وتعزيز أهداف رؤية المملكة.