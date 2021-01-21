شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كورونا» يتجاوز 357 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 238 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365563، من بينها 2048 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 331 حالة حرجة.

كما سجلت الصحة، 173 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 357177 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6338 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.

وتوزعت الحالات على مختلف مناطق المملكة كالتالي: «الرياض 86، الشرقية 56، مكة المكرمة 38، المدينة المنورة 11، حائل 11، عسير 10، الحدود الشمالية 10، الباحة 6، القصيم 4، نجران 3، جازان 1، الجوف 1، تبوك 1».

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامات.