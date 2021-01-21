النفط يرتفع مدعومًا بآمال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، أمس، مدعومةً بآمال حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، من المتوقع أن يقرّها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحد من آثار تداعيات جائحة كورونا.

فقد ارتفع خام برنت 18 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعًا 26 سنتًا.

بايدن رئيسًا لأمريكا:

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء أمس، القسم ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة رسميًّا، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين كأول أمريكية تتولى منصب نائبة لرئيس أمريكا أيضًا.

وكان بايدن قد وصل إلى منصة التنصيب في الكونجرس أمس الأربعاء برفقة نائبته كاميلا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونجرس.

حفل تنصيب بايدن:

وكان بايدن قد قام بتأدية الصلاة مع عدد من أعضاء الكونجرس في كنيسة القديس ماثيو، فيما أعلن البنتاجون عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترامب لحضور مراسم تنصيبه.

وحضر نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب مايك بنس إلى مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومع أنه تمنى أخيرًا حظًّا موفقًا لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترامب لم يهنئ أبدًا الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عامًا، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.

