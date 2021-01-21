هيئة الأفلام: 28 مشروعًا سينمائيًّا للفائزين في ضوء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

وقعت هيئة الأفلام، اليوم الأربعاء، في فندق لي مريديان بالرياض، اتفاقية مع 28 فائزًا في مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام في دورتها الأولى، لإنتاج 28 مشروعًا سينمائيًّا سعوديًّا، بين نصوص وأفلام طويلة وقصيرة، بتمويل يصل إلى أربعين مليون ريال. وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في وزارة الثقافة، ورجال الإعلام والصحافة، وعددٍ من المهتمين بصناعة الأفلام في المملكة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر فبراير من العام المنصرم أسماء الفائزين في مسارات المسابقة الأربعة، حيث فاز في مسار النصوص المكتملة “أفلام طويلة” ثمانية متقدمين، وأحد عشر متقدمًا في مسار النصوص المكتملة “أفلام قصيرة”، وستة متقدمين في مسار نصوص تحت التطوير، ومتسابقان في مسار الأفلام المكتملة “أفلام طويلة”، في حين اختير ثلاثة متسابقين في مسار الطلبة.

دعم المشاريع الثقافية:

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، الأستاذ عبدالله آل عياف القحطاني، شكره لسمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على دعمه المستمر للمشاريع الثقافية، ومن بينها مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام، وحرص سموه على أن تظهر المسابقة بشكل متقن يثري صناعة السينما.

وقال: بدأت “ضوء” باستقبال طلبات التسجيل، ومرت بخمس مراحل من تصفيات، وترشيح، وتحكيم، واختتمت بإعلان النتائج، ولم تنتهِ هنا، بل بدأت مرحلة الإنتاج بمبلغ تمويل كبير بلغ الأربعين مليون ريال لهذه المشاريع الثمانية والعشرين.

برامج رؤية المملكة 2030:

وكشف آل عياف أن وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأفلام عملت خلال الفترة الماضية على دراسات وبحوث وإحصائيات تؤرشف فيها إنجازات ماضية أو أسماء صنّاع أفلام شاركوا في إثراء الساحة الفنية بدعمٍ ذاتي، دون صالة عرض أو مهرجان محلي، مخاطبًا جيل اليوم الذين وجدوا الدعم والتمكين بقوله: “أنا كصانع أفلام أغبطكم جميعًا، لقد صار لنا مجتمع وسند، وداعمون يتكلمون ذات اللغة والمصطلح والشغف”.

يذكر بأن هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة أطلقت مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في منتصف سبتمبر 2019م، ومرت بخمس مراحل خلال خمسة أشهر اختتمت بإعلان نتائج الفائزين في 20 فبراير 2020م. وتهدف المسابقة إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين المواهب السعودية لإثراء المحتوى السينمائي؛ باعتباره محركًا ثقافيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا، بالإضافة إلى عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية، وتأسيس نموذج مستدامٍ لتمويل الأفلام لمجتمع صنّاع الأفلام.



