شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «عزلة كورونا».. عودة العمل %100 بـ «مجمع طبي الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف أمس (الأربعاء) فريق برئاسة المساعد للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي ومدير المجمع الأخصائي مبارك اليامي على جاهزية مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ضمن خطة التعافي التي وضعتها صحة الطائف لعودة العمل بالمجمع بعد جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان لـ«الخليج 365»، أنه تم وضع الخطوة الأخيرة لبداية العمل بنسبة ١٠٠٪؜ لاستقبال جميع الحالات اعتبارا من اليوم (الخميس)، مشيراً إلى أن المجمع سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آلية معينة من خلال دخول المرضى من باب الطوارئ الخاص الذي حدد لمرضى الاشتباه مع إجراء الفحص البصري السريع، وفي حال كانت الحالة مستقرة تدخل للعيادة التنفسية، أما إذا كانت غير مستقرة فتتم إحالتها إلى جناح مغلق مجهز بكافة الاحتياطات، أما الحالات الإيجابية فتدخل إلى العزل مباشرة.