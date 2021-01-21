شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم ثالث أكبر معمّرة في أسكتلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كانت إبرة لقاح أسترازينيكا/ ‏أكسفورد أعظم هدية تلقتها أمس الأسكتلندية مايون دوسون، في عيد ميلادها الثامن بعد المئة. فقد حضرت دوسون الحربين العالميتين الأولى والثانية. ونجت أيضاً من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم في عام 1918. ويعتقد أن دوسون، التي تقيم في بلدة هيوستن بمقاطعة ريفروشاير، هي ثالث أكبر معمر في أسكتلندا. وهي من مواليد عام 1913، ووصفت المشرفة على حملة التطعيم بتلك المنطقة الدكتورة ديان فيشر تطعيم دوسون في ذكرى مولدها قبل 108 أعوام بداية طيبة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19. ووصف أحد أعيان بلدة هيوستن دوسون بأنها «الكنز المحلي لبلدة هيوستن»، في إشارة الى نجاتها من الحربين العالميتين والإنفلونزا الإسبانية. ولدوسون ولد وبنت، وحفيدان، وابنا حفيدين. ويعتقد أن جانيت ماكاي هي الأكبر عمراً في أسكتلندا؛ إذ بلغ عمرها الشهر الماضي 110 سنوات. والثانية هي لويزا ويلسون التي بلغت من العمر 108 سنوات. وهي أكبر من دوسون بنحو 6 أشهر. وتأتي بعدها الأسكتلندية إيلين غاردنر التي احتفلت أخيراً ببلوغها عامها السابع بعد المئة.

