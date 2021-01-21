شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون اللقاحات والسلالات والان مع التفاصيل
وفي تطور مثير للقلق، قالت الباحثة في المعهد الوطني لمكافحة الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا البروفسور بيني مور أمس، إن السلالة الجنوب أفريقية من فايروس كورونا الجديد قادرة على خداع جهاز المناعة لدى نصف عدد المتعافين من الإصابة بسلالات أخرى من الفايروس نفسه. وأشارت إلى أن الفايروس يتحور بحيث يصبح قادراً على إفشاء عدواه بنسبة تفوق الوضع الحالي بنحو 50%. كما أنه يكتسب قدرات جديدة تجعله قادراً على تجاوز الأجسام المضادة التي تولدت لدى المتعافين من سلالات سابقة. وذكرت دراسة أجراها علماء جامعة واشنطن أن العلماء عرّضوا 11 عينة دم للسالة الجنوب أفريقية، فاتضح لهم أن تسعاً منها تضاءلت قدرتها على الإطباق على السلالة الجديدة.
وفي تطور يثير قدراً أكبر من القلق، أعلن علماء ألمان أمس أنهم اكتشفوا سلالة فايروسية جديدة في ألمانيا، تختلف كلياً عن السلالات البريطانية، والبرازيلية، والجنوب أفريقية. وذكروا أنه تم اكتشاف السلالة الألمانية في أحد مستشفيات مقاطعة بافاريا الألمانية. واكتفى العلماء بالقول إنهم اكتشفوها لدى 37 من 73 شخصاً تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 بمستشفى مدينة غارميش-بارتنكرشن جنوب غربي ألمانيا.