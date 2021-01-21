شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ردود فعل المواطنين بعد تجربة "سينما السيارات" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب بعض الحاضرين لفعالية " سينما السيارات " التي أطلقتها أمانة الرياض، عن استمتاعهم بالتجربة، واصفين إياها بالاستثنائية والممتعة.

وقالت إحدى المواطنات: " إنها تجربة رائعة وممتعة جدًّا أن تعيش أجواء الفيلم في أجواء الرياض الشتوية"، فيما أكد آخر الحاجة لمثل تلك الفعاليات في ظل أوضاع جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأجواء الشتوية.

وكانت أمانة منطقة الرياض أطلقت أول "سينما للسيارات" في العاصمة، وتقدم ثلاثة عروض سينمائية يوميًّا بين عربية وعالمية، وتراعي الإجراءات الاحترازية.