شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات صارمة بحق مخالفي «صيد الكائنات الفطرية» المهددة بالانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من مخالفة نظام الصيد القاضي بمنع صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات.

وأوضحت أن هذه الممارسات مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويترتب على ارتكابها عقوبات صارمة وسيتم ضبط المخالفين للنظام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، مؤكدة أن متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين لاستشعار المسؤولية تجاه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتعاون في حمايتها من أي ممارسات تضر ببقائها لأهمية هذه الكائنات في حفظ التوازن البيئي ولاستدامتها في الطبيعة.