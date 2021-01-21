«الصحة» توضح أسباب البدانة ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها

وجهت وزارة الصحة عددًا مهمًا من الإرشادات الصحية؛ لتجنب أمراض السمنة، مبينّة المضاعفات الخطيرة الناجمة عن البدانة.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا مهمًا من النصائح الطبية فيما يتعلق بالتوعية الصحية والحياة بشكل صحي سليم.

أسباب الإصابة بالبدانة

وحددت وزارة الصحة عددًا من الأسباب الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض السمنة والبدانة؛ منها:

- من لديه تاريخ مرضي عائلي.

- طبيعة النمط الغذائي للفرد أو الأسرة.

- غياب أو قلة ممارسة الرياضة.

- بعض الأمراض، مثل: متلازمة كوشينغ، الغدة الدرقية غير النشطة ومتلازمة برادر ويلي.

- بعض المشكلات الطبية يمكن أن تؤدي إلى قلة الحركة، مثل: التهاب المفاصل الذي قد ينجم عنه زيادة في الوزن.

- بعض الأدوية، كمضادات الاكتئاب، بعض أدوية السكري، بعض أدوية الصرع وكذلك بعض وسائل منع الحمل قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

- اختلال نظام النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو العكس، يمكن أن يسبب تغيرات في الهرمونات التي تزيد من الشهية.

- التقدم بالعمر.

- الحمل.

وأوضحت وزارة الصحة أبرز الأعراض والمشاكل الصحية الخطيرة الي قد تنتج عن الزيادة المفرطة في الوزان ومن هذه الأعراض:

- الشعور بالتعب والافتقار للطاقة.

- ضيق في التنفس.

- صعوبة النوم.

- آلام الظهر والمفاصل.

- الإصابة بالسّكري النوع الثاني.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

- ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض القلب والشرايين.

- النقرس.

- مرض الكلى المزمن.

- الإصابة بالأورام السرطانية كسرطان القولون والمستقيم والثدي وسرطان الرحم والبنكرياس والبروستاتا والمريء والكبد والكلى.

وأشارت وزارة الصحة إلى هناك عدة طرق لعلاج البدانة، والوصول إلى وزن صحي، وتعتمد طرق العلاج المناسبة على درجة البدانة، والحالة الصحية العامة، ورغبة المرء بالمشاركة في خطة خسارة الوزن، والمحافظة على الطريقة الصحيحة لإجراء التغيرات، والتي يمكن له الالتزام بها مدى الحياة، وذلك للحفاظ على الوزن المناسب.

وأوضحت وزارة الصحة، أن طرق العلاج يمكن أن تتضمن بعض التغييرات في العادات اليومية كتغيرات في الحمية الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام وتغيير السلوكيات الخاطئة والالتزام بأدوية لخسارة الوزن، والتي تصرف بموجب وصفة طبية.

وحثت وزارة الصحة على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وذلك من خلال التركيز على الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مثل الفاكهة والخضراوات، وتجنب الدهون المشبعة، والحلويات، والمشروبات الكحولية، واختيار الأطعمة التي تؤدى إلى وزن صحي وصحة جيدة.

كما دعت الوزارة إلى الالتزام بممارسة الرياضة يوميًّا، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أن الالتزام بممارسة الرياضة من 150 دقيقة إلى 250 دقيقة من النشاط المعتدل الكثافة في الأسبوع تمنع زيادة الوزن، كما وججهت بضرورة المتابعة طويلة الأجل للنظام الغذائي.

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