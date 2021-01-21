«هدف» يوضح الإجراءات المتبعة حال تحديد مقابلة في منطقة غير المسجل فيها

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، الإجراءات الواجب إتباعها حال وجود خطأ في حجز موعد لتنمية الموارد البشرية بمنطقة غير المسجلة في طلب التوظيف.

جاء ذلك في رد لـ«هدف» على سؤال يقول: تم حجز موعد لي في تنمية الموارد البشرية في منطقة غير المنطقة التي سجلت فيها، علمًا بأن عدم الحضور يسبب استبعادًا من البرنامج، وهذا خطأ منكم فماذا أفعل؟

وقال «هدف»: فضلًا.. يجب رفع شكوى من خلال صفحتكم الالكترونية بطاقات خانة الشكاوى والتواصل مع مركز التوظيف للإطلاع على أرقام التواصل من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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