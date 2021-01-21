كراني: الزائر القطبي يدخل أجواء المملكة 3 فجرًا.. تيار بارد وصقيع وضباب

أكد الراصد الجوي حسن كراني، أن الدفء يعلن رحيله، مع دخول الزائر القطبي أجواء العاصمة الرياض فجر الخميس.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرك ودخول الزائر القطبي مع الساعة 3 فجرًا، متحركًا من الشمال تاركًا خلفه حرارة لامست الصفر ودونه، إضافة إلى طبقة سميكة من الصقيع وضباب.

وأضاف كراني: سيغطي الزائر القطبي أجواء العاصمة 9 صباحًا.. احذروا التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

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