الإطاحة بقائد مركبة الطائف المخالف.. وتطبيق العقوبات المقررة ضده

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور السعودي، أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

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