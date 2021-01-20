فيديو.. مقتل وإصابة 10 أشخاص بانفجار مبنى وسط مدريد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قالت السلطات المحلية: إن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، عندما تسبب انفجار في انهيار جزئي بمبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية في وسط مدريد.

وقالت مصادر: إن أحد المصابين بانفجار مدريد في حالة حرجة ونقل إلى مستشفى.

انفجار عن تسرب غاز:

وقال مسؤول بالكنيسة: إن أحد المتطوعين فُقد جراء الانفجار، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن آخرين.

وقال رئيس البلدية خوسيه لويس مارتينيز ألميدا: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار في كال توليدو، وهو شارع يقود للخروج من وسط المدينة، ناجم عن تسرب غاز.

وتصاعد الدخان من المبنى المنهار ونقل عمال الإنقاذ كبار السن من دار إيواء للمسنين بالقرب من الموقع.

تدمير عدد من الطوابق:

ودمر الانفجار الطوابق الخمسة العليا تمامًا من المبنى الذي يستخدم مقرًّا للإقامة والتدريب لكهنة الكنيسة، كما يوفر الوجبات للمشردين.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الانفجار.

