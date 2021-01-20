عسيري: ارتفاع إصابات كورونا في السعودية لهذه الأسباب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة، د. عبدالله عسيري، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السعودية هذه الأيام.

وقال عسيري، عبر حسابه في “تويتر”: إن ذلك يأتي نتيجةً للتراخي في إجازة منتصف الفصلين ونشاط الفيروسات الشتوية.

وأضاف عسيري: “الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام؛ بسبب بعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عمومًا”.

وتابع د. عسيري: “يجب علينا الحذر ورفع الالتزام خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.. إنما الأعمال بالخواتيم”.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن حالات كورونا في المملكة بعد تسجيل (238) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (173) حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (365563) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (357177) حالة.



