المرور: ضبط قائد مركبة تعمد الارتطام بالحاجز الخرساني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، القبض على قائد مركبة متهور تجاوز المسارات المحددة وتعمد الارتطام بالحاجز الخرساني وسط الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، ردًّا على مقطع فيديو أرسله أحد المغردين وثق المخالفة المرورية: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نصيحة لقائدي المركبات:

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

