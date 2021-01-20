شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأمريكية» تعتقل عميلا سريا للنظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، (الثلاثاء)، توجيه اتهام جنائي للعميل السري للنظام الإيراني المعروف باسم لطف الله كاوه أفراسيابي. وهو متهم بالتعاون وخدمة النظام الإيراني في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وأضافت وزارة العدل أن أفراسيابي اعتقل من منزله في ووتر تاون بولاية ماساتشوستس يوم الاثنين، ومثل أمام محكمة اتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس صباح (الثلاثاء) بحضور قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر بول.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي ديمرز: لأكثر من عقد من الزمان، قدم كاوه أفراسيابي نفسه كخبير محايد أمام الكونغرس والصحفيين والشعب الأمريكي. لكنه في الواقع، عمل طوال هذا الوقت كعميل سري للحكومة الإيرانية وممثل النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، وحصل على أجر مقابل عمله الدعائي في خدمة النظام.

في هذا الصدد، رفض التسجيل لدى وزارة العدل التي تتطلب تسجيل الوكلاء الأجانب. كما أنه تعمد تجنب الكشف عن من يدعمه. وأعلنت وزارة العدل أنها اتهمت أفراسيابي لهذا السبب.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية في النص المفتوح للشكوى ضد أفراسيابي، فقد تلقى «265 ألف دولار على الأقل منذ عام 2007» من مكتب إيران الدائم في الأمم المتحدة، وتلقى تأمينه الصحي من نفس المكتب منذ 2011. قدمه القضاء الأمريكي كمواطن إيراني لديه بطاقة إقامة دائمة أمريكية - البطاقة الخضراء.

وأشاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالاعتقال يوم الثلاثاء. وقال علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، لصحيفة واشنطن إكزامينر إن هذا «إجراء مرحب به طال انتظاره». وقال جعفر زاده «للأسف، على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان النظام الإيراني يدير شبكة واسعة من العملاء، كثير منهم من الأمريكيين، في انتهاك واضح للقانون الأمريكي». وشجعهم الحصانة التي تدير بها طهران مبعوثيها في الولايات المتحدة.