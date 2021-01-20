شكرا لمتابعة خبر عن ترقية 3276 فردا بـ«حرس الحدود» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، اليوم الأربعاء، عن ترقية 3276 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وقدم اللواء الشهري، الشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.