شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة على الحدود الشمالية وتبوك تمتد هذه الليلة على الجوف وحائل ثم القصيم مع رياح مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.

وأشار " الحصيني ":" هطلت أمطار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف من خفيفة إلى متوسطة ومطر ثلجي على مرتفعات تبوك "، متوقعا أن تمتد الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج.

وتنبأ " الحصيني " أن تصل إلى بحر العرب وفي مقدمتها غبار متفاوتة وهذا جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار، مضيفا:" سجلت العاصمة الرياض حرارة عظمى"26"°C "، متوقعا أن تسجل العظمى"18"°C الخميس 1442/6/8هـ بإنخفاض قدره "8" °C.

ولفت:" الأجواء في إجازة نهاية هذا الأسبوع باردة نهارا إلى باردة جدا ليلاً "الوسطى والشمالية"، موجها نصيحة للجميع:" اكشتوا والبسوا ولبسو عيالكم شتوي ثقيل مع ساتر عن الهواء البارد ".

وأبان:" متوقع التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل "، متوقعا أن تسجل الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر ومادون الصفر بمعدل ثلاث درجات تحت الصفر يليها منطقتي الرياض والقصيم، وأن تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و"4" درجات مئوية فوق الصفر ".

‏وتابع :" تسجل خارج مدن درجات من صفر إلى"2" تحت الصفر °C مع تشكل الصقيع يليها منطقتا المدينة والشرقية متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى "10"°C وتزداد البرودة شمالا مكة تقترب الحرارة الصغرى من 16°C وجدة متوقع"20"°C باقي المناطق متوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ".