شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تُعلق على التنصيب التاريخي لـ "بايدن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي ".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: " هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم ".

وأضاف:" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وحول جائحة كورونا، قال بايدن: " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا ".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا:" لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".