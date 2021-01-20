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الأميرة ريما بنت بندر تُعلق على التنصيب التاريخي لـ "بايدن"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة  في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي ".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: " هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم ".

وأضاف:" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وحول جائحة ، قال بايدن: " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا ".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا:" لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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