شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة يوضح سبب ارتفاع الإصابات هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة هذه الأيام.

وذكر عسيري أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الايام؛ بسبب بعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عموماً.

وأضاف "يجب علينا الحذر ورفع الالتزام خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية".