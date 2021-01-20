شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد المشاهير يُحدث ضجة بانتحال صفة رجال الأمن في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد المشاهير يتباهى بانتحال صفة رجال الأمن وتقليدهم على أحد الطرق بالرياض، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين.

وبدا في الفيديو، أحد المشاهير يحمل جهاز لاسلكي لتقليد رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم، حيث سادت موجة من الاستياء بين متداولي المقطع الذين طالبوا بمحاسبته.

وكانت النيابة العامة أوضحت أن انتحال صفة رجل الأمن أو المباحث جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة في ضوء نظام عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة.

وأشارت النيابة إلى أن الغرامة قد تصل إلى 150 ألف ریال تحت مسمى، عقوبة انتحال صفة أمنية.