شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" ترد على سؤال مثير عن الإيدز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن تحليل " الكومبو " كافٍ لنفي الإصابة بمرض الإيدز بعد 90 يومًا فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر.

ويعتبر مرض الإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعيّ لدى البشر " فيروس نقص المناعة البشري "، وفقا لتقارير طبية.

يذكر أن فيروس الإيدز يسلب الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات والجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.