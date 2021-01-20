شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ" يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين في الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن افتتاح مطعم فاخر للأطعمة الشهية في الرياض قريبًا، الأمر الذي اعتبره متابعيه بأنه مفاجأة سارة.

وكان " آل الشيخ " أعلن عن أولى الحفلات الغنائية التي تأتي ضمن فعالية " أوايسس الرياض "، والتي يفتتحها الفنان رابح صقر، كما وصف تركي آل الشيخ رابح بالموسيقار الكبير.

ونوه بأنه من سيقص شريط المسرح وستكون ليلة مع ألبومه الجديد، في حين أن التفاصيل ستعلن قريبًا.

ورد رابح صقر، قائلا: " يزيدني شرفًا أن أكون من يفتتح الحفلات هناك، وراح أخصص أغاني الألبوم الجديد لهذا الحفل.. شكرًا يا أبو ناصر ".