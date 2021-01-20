شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، ولايستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 9 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-50كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/الساعة، على الجزء الجنوبي: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج، على الجزء الأوسط والشمالي: متر ين إلى ثلاثة أمتار. على الجزء الجنوبي: متر إلى متر ونصف، حالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.