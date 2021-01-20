“الصحة”: تكشف الإجراء الجديد المتخذ للقاح كورونا بسبب تأخر شركة فايزر في التوريد للمملكة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”.

وأوضحت أن ذلك بسبب تأخر الشركة المنتجة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وكانت الصحة قد أعلنت سابقا أنها تدرس جميع اللقاحات المتوفرة عالمياً ومنها لقاحا “موديرنا” و”أسترازينيكا”.

Source akhbaar24.argaam

