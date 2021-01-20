مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بشأن المواقع الإلكترونية المستضافة خارج المملكة

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، وجهت تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، بشأن المواقع الإلكترونية المستضافة خارج المملكة.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن البعض لم يلتزم بالتعميم السابق للمشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، رقم 39048 وتاريخ 10/4/1442هـ، والقاضي بوجوب أن تكون الاستضافة داخل المملكة، وأن تكون جهة الاستضافة مرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين على سرية المعلومات.

وبحسب المصادر، فإن المشرف على إدارة الأمن السيبراني بوزارة التعليم، أصدر تعميمًا جديدًا، تحت رقم 15842 وبتاريخ 26 – 6 – 1439 هـ، يوجه بسرعة اتخاذ اللازم لنقل أو إغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بـ(إدارتكم / مكتبكم ، مدرستكم) المستضافة خارج المملكة.

وحدد الأمن السيبراني بوزارة التعليم، الخميس 8/6/1442هـ، موعدًا أقصى لإفادته بما يتم حيال ذلك.