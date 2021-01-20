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«البنوك السعودية» تحذر من الاستثمار الوهمي

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الرياض - محمد عبدالله - 4 علامات يجب الانتباه إليها

لخصت البنوك ، أهم الأسباب التي تؤشّر إلى أن الاستثمار الذي يتم تسويقه لك قد يكون وهميًّا.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، تساءلت البنوك السعودية: هل سبق أن تعرّضت لمحاولة التسويق لاستثمار وهمي؟

ولخّصت البنوك السعودية أهم الأسباب التي تفيد بأن الاستثمار الذي يتم الترويج له، يكون وهمًا، وهي: (الإيهام بربح مبالغ عالية وخيالية ـ التواصل هاتفيًّا أو عبر منصات التواصل الاجتماعي ـ إغراق السوق بالإعلانات المضللة ـ الإعلان عن حكاية نجاحات وهمية لمستثمرين سابقين).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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