«البنوك السعودية» تحذر من الاستثمار الوهمي

لخصت البنوك السعودية، أهم الأسباب التي تؤشّر إلى أن الاستثمار الذي يتم تسويقه لك قد يكون وهميًّا.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، تساءلت البنوك السعودية: هل سبق أن تعرّضت لمحاولة التسويق لاستثمار وهمي؟

ولخّصت البنوك السعودية أهم الأسباب التي تفيد بأن الاستثمار الذي يتم الترويج له، يكون وهمًا، وهي: (الإيهام بربح مبالغ عالية وخيالية ـ التواصل هاتفيًّا أو عبر منصات التواصل الاجتماعي ـ إغراق السوق بالإعلانات المضللة ـ الإعلان عن حكاية نجاحات وهمية لمستثمرين سابقين).

اقرأ أيضًا:

«البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة

