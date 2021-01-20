أمين العاصمة المقدسة يُكرم سيدة جمعت نفايات المتنزهين

كرَّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم المواطنة فاطمة بنت عبدالله محمد الملقبة بأم أحمد، لمبادرتها بجمع النفايات المتراكمة التي تركها المتنزهون، بعد أن ذهبت إلى الاستمتاع برفقة ذويها إلى منتزه الخشعة بوادي نعمان.

وثمَّن أمين العاصمة، إحساس المواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية، لافتًا إلى الجهود الكثيفة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة في توفير حاويات النفايات وتوزيع العمالة بكل أنحاء العاصمة المقدسة وضواحيها.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين المحافظة على المنتزهات والمواقع البرية والحرص على تركها نظيفةً؛ لتكون متنفسًا طبيعيًّا لأفراد المجتمع.

من جانبها أكدت أم أحمد أن ما قامت به دليل على مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع تجاه الحفاظ على النظافة العامة كما أمرنا بها ديننا الحنيف، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات والأماكن العامة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وقامت الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة بإهداء أم أحمد بطاقة عضوية أصدقاء الأمانة، والتي تهدف إلى المشاركة بالأفكار والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تطوير الخدمات البلدية وارتقائها بالعاصمة المقدسة.