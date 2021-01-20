الأرصاد عن طقس الخميس: درجات حرارة صفرية ورؤية محدودة على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الخميس، على بعض مناطق المملكة.

وأضاف مركز الأرصاد، أن مناطق: «الرياض، والشرقية ، والقصيم والمدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والاجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة»، تتأثر بنشاط للرياح المثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الحالة السابقة ستكون مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، يستمر إلى ما دون «الصفر درجة مئوية» على أجزاء من مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك» مع تكون الصقيع على تلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة» تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-50كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/الساعة، وعلى الجزء الجنوبي تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي (مترين إلى ثلاثة أمتار)، ويكون على الجزء الجنوبي (متر إلى متر ونصف المتر)، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

ووفق تقرير مركز الأرصاد، يشهد الخليج العربي رياحا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على معظم مناطق المملكة بالدرجة المؤية: