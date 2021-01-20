الزعاق: الربع الخالي أكبر كنز معرفي جغرافي في العالم

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أهمية الربع الخالي باعتبارها «كنزًا جغرافيًّا ومعرفيًّا».

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الربع الخالي يعد أكبر صحراء رملية وأعلى كتلة كثبان رملية ومنه أشهر وأحدث النيازك دوليًّا، وأكبر كنز معرفي جغرافي في العالم، وسمي كذلك؛ لأنه خالٍ من الحياة.

وتابع «الزعاق»، أن الأصح أن يسمى الربع الخالي بـ«الربع الغالي»؛ والذي علم قاطنيه فن التعامل مع الحياة؛ ففيه السهل والوعر وهو حوض النهر الرملي في شبه الجزيرة العربية وتتجمع فيه الرمال وتصدرها الرياح لمناطق أخرى، وتشمل مساحته سلطنة عمان والإمارات اليمن السعودية التي بها الجزء الأكبر منه.

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