«الموارد البشرية» توضح حقوق موظف القطاع الخاص حال وقف تأميناته

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل تلقته من موظفة قالت فيه: «أنا موظفة قطاع خاص هل يحق لي المطالبة بحقوقي في العمل كشهادة خبرتي أو إجازاتي وقد أخرجوني من التأمينات الاجتماعية من فترة؛ لكنني ما وقعت على الاستقالة والعقد معي».

وتعد التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال «21» يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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