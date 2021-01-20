الجهني: الليلة وغدًا.. ذرورة الموجة الباردة على بعض المناطق

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، أن تكون ذروة الموجة القطبية الباردة هذه الليلة ويوم الغد الخميس.

وقال «الجهني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن ذروة الموجة الباردة من المتوقع أن يرافقها نشاط كبير للرياح الشمالية الباردة، متوقعًا أن تكون درجات الحرارة «صفر درجة مئوية» على معظم مدن ومحافظات شمال المملكة وشمال الوسطى واجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع بتقريره لطقس الغد الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز، أن الرياح المشار إليها قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق: «الرياض، والشرقية، والقصيم والمدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك ، نجران والاجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة».

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