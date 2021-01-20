«المرور»: المجازفة بعبور الأودية والشعاب يدخل ضمن جدول المخالفات

أكد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يدخل ضمن جدول المخالفات المرورية.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سعيًّا إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور بالنص الآتي المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

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