سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده للرئيس قيس سعيد

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس قيس سعيَد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك خلال استقباله للسفير في قصر قرطاج.

وخلال الاستقبال، نقل السفير إلى الرئيس التونسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، معبرًا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعبّر رئيس الجمهورية التونسية عن عراقة ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة وتونس، متمنيًّا للسفير الصقر التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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