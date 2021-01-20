كليات التميز دراسة مع وقف التنفيذ

رغم مرور أسبوع من الفصل الدراسي الثاني، لم تحدد كليات التقنية العالمية «كليات التميز»، آلية استمرار الدراسة لطلابها وطالباتها، خصوصا عقب تعليقها منذ الفصل الدراسي الأول، في حين دخل الفصل الثاني دون إيضاح عن المستجدات المتعلقة بمستقبل الطلاب الملتحقين بها الذين تسرب لهم القلق مجددا من أن تمر سنة دراسية كاملة بلا تعليم عقب توقفه بسبب جائحة كورونا

لا توضيح

أوضح عدد من أولياء الأمور لـ«دوت الخليج» أن الكليات لم تعلن خطتها للفصل الدراسي الثاني وتاريخ العودة إذ التزمت الصمت كالفصل الدراسي الأول الذي بدأته بإرسال بريد إلكتروني للتوضيح ثم توقفت وسارعت بقطع المكافآت عن الطلاب، حيث انتهى الفصل الأول من دون دراسة، وأضافوا: تسرب إلينا الخوف من أن يستمر الفصل الدراسي الثاني كذلك، والإشكال ليس هناك أي توضيح من الكليات، حيث تحتفظ بالوثائق الدراسية «النسخ الأصلية» لديها عند بداية التسجيل والوقت يمضي دون إيجاد حل من الكلية أو توضيح.

"دوت الخليج" تابعت

كانت «دوت الخليج» عرضت نهاية أكتوبر 2020 مشكلة الطلاب ومعاناتهم مع انقطاع الدراسة في كليات التميز وإيقاف صرف المكافآت المالية، حيث تجاوبت المؤسسة مع الصحيفة في حينها وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي إلى أن التدريب التقني والمهني تعمل مع الجهات ذات العلاقة لبدء تشغيل الكلية التقنية العالمية في مدن المملكة في أقرب وقت، وسيتم تعويض المتدربات عن الفترة الزمنية الفائتة، وفيما يخص المكافآت فسيتم معاودة صرفها عند بدء التدريب، مؤكدا الحرص على مصلحة كافة المتدربين والمتدربات، وعدم تأثر رحلة العملية التدريبية لهم.

كليات التميز

كليات حكومية

جهة رائدة للتدريب التطبيقي في المملكة

تعمل بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب العالمية

تقدم شهادات ود​بلومات في مجالات تطبيقية متخصصة

تزود الطلاب بمهارات اللغة الإنجليزية والاتصال

18 كلية

للبنين والبنات

30 تخصصا

20 ألف

متدرب ومتدربة

16 مدينة في المملكة