أمطار على الشمالية و6 مشروعات تصريف بجدة

شهدت منطقة الحدود الشمالية أمطارا متفرقة تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة، خاصة على محافظة طريف وضواحيها، فيما أنجزت أمانة محافظة جدة 6 مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

مواقع حرجة

أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية.

وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفا و 500 متر، وتركيب 623 منهولاً، و 876 مصيدة أمطار، إضافة إلى تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وبين الزهراني، أن تنفيذ المشاريع يسير وفق 4 مراحل تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعاً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، فيما تتركز الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.