نظام إلكتروني للعلاج بأجر

أطلقت إدارة مستشفى شرق جدة، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية، نظاما إلكترونيا لفوترة خدمات العلاج بأجر لفئتي المرضى النقديين والمرضى الذين لديهم عضويات بشركات التأمين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة عمل العلاج بأجر وتنمية الموارد الذاتية للمستشفى.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، أن نظام محاسبة المرضى يأتي كجزء من نظام المستشفى المعلوماتي «CareWare» حيث سيقوم النظام بفرز المرضى حسب تصنيفهم في التعامل المالي وفق 3 فئات وهي «المريض المجاني»، والمرضى المؤمَنون ممن لديهم اشتراك بشركة تأمين معتمدة لدى وزارة الصحة، ولا تزال بوليصة التأمين سارية العمل، وأخيرا الفئة الثالثة وهم المرضى غير السعوديين ومن ليس لديهم أهلية للعلاج أو اشتراك بالتأمين».