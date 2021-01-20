نظام إلكتروني للعلاج بأجر

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، أن نظام محاسبة المرضى يأتي كجزء من نظام المستشفى المعلوماتي «CareWare» حيث سيقوم النظام بفرز المرضى حسب تصنيفهم في التعامل المالي وفق 3 فئات وهي «المريض المجاني»، والمرضى المؤمَنون ممن لديهم اشتراك بشركة تأمين معتمدة لدى وزارة الصحة، ولا تزال بوليصة التأمين سارية العمل، وأخيرا الفئة الثالثة وهم المرضى غير السعوديين ومن ليس لديهم أهلية للعلاج أو اشتراك بالتأمين».
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