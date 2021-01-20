ضبط أدوية غير مرخصة

ضبطت صحة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية تقوم ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود صيدلي يعمل بالصيدلية غير مرخص من وزارة الصحة، وليس لديه شهادة تصنيف من هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن تحريات «صحة الطائف» أثبتت قيام الصيدلية ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود صيدلي غير مصنف من هيئة التخصصات الصحية ويعمل بمهنة صيدلي، وقيامه بإعطاء الحقن الطبية للمرضى وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، مشيراً إلي أن ذلك تجاوز خطير، يهدد صحة وسلامة المرضى ويخالف أنظمة المملكة.

وبين الحميدان أن فرق الالتزام قامت بإحالة الصيدلية إلى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة، مؤكداً على استمرار جولات صحة الطائف التفتيشية المفاجئة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على 937.