توطين مهنة النحالين

افتتح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس مبارك العريدي أمس، فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين مهنة النحالين. وأبان العريدي أن الهدف من البرنامج تأهيل ‏الشباب لخوض غمار صناعة وإنتاج النحل، حيث وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتقدمين من الشباب من كلا الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته في المملكة، وذلك عن طريق تحسين أدائهم بالتحاقهم ببرامج علمية وتوعوية، مما يؤهلهم لسوق العمل في هذا المجال، والإسهام في التنمية الريفية في المناطق المختلفة بالمملكة لتحقيق الريادة في مجال تربية النحل في المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.



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