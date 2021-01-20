هل يتطور الفيروس ليصبح أقل فتكا

يقدم النظر إلى ماضي الفيروسات بشكل عام أدلة واضحة تحدد إمكانية أن يصبح الفيروس أقل فتكًا، على سبيل المثال انتشرت الإنفلونزا في 1918 وأودت بحياة عشرات الملايين، ولكن بحلول 1920، أصبحت أقل فتكًا بشكل ملحوظ، مما تسبب في الأنفلونزا الموسمية العادية، وهناك بعض الأوبئة التي استمرت لفترات أطول، مثل الموت الأسود، الذي اجتاح آسيا الوسطى عام 1346، ولكن انتهى، بعد حوالي 7 سنوات من ظهوره، وهناك عدة نظريات لهذه النهاية أما هلاك جميع المصابين أو أنه مع مرور الوقت تطورت مناعة الناس.

مسارات متشابهة

قدر العلماء أن البكتيريا التي تسببت في الموت الأسود لم تفقد ضراوتها أو قوتها. لكن العامل الممرض المسؤول عن جائحة إنفلونزا عام 1918، والذي لا يزال يهيم على الكوكب كسلالة من الأنفلونزا الموسمية، تطور ليصبح أقل فتكًا، ومن المحتمل أن العامل الممرض لوباء H1N1 2009 فعل الشيء نفسه، ويفترض بعض العلماء إن فيروس كوفيد قد تطور بالفعل بطريقة تسهل انتقاله، ولكن فيما يتعلق بأن يصبح أقل فتكًا فهذا أمر سابق لأوانه، ولكن هناك نظريات تثبت إمكانية أن يتراجع.

توزان الطفيلي والمضيف

فكرة أن العوامل المساعدة المنتشرة تصبح تدريجيًا أقل فتكًا بمرور الوقت هي فكرة قديمة جدًا، نشأت في كتابات طبيب القرن التاسع عشر، ثيوبالد سميث، الذي اقترح لأول مرة أن هناك «توازنًا دقيقًا» بين الطفيلي والمضيف.

مقايضة ضراوة الإرسال

اقترح عالما الأحياء الرياضيان روي أندرسون وروبرت ماي أن الجراثيم تنتقل بشكل أفضل عندما يفرز المضيف الكثير من مسببات الأمراض، وهو ما قد يعني غالبًا عندما يكونون مرضى تمامًا. إذا كنت مريضًا حقًا، فأنت - كما تقول الحجة - تتخلص من الكثير من الفيروسات، مما يسهل على المضيف التالي التقاطها. لذا فإن الضراوة والقابلية للعدوى يسيران جنبًا إلى جنب، حتى تصبح الجراثيم مميتة للغاية، ينتهي الأمر بقتل مضيفها في وقت قريب جدًا، وبالتالي لا يمكن أن تنتشر على الإطلاق.

نظرية الفوعة

النظرية الثانية التي طورها عالم الوبائيات التطوري بول إيوالد، والتي أطلق عليها «نظرية الفوعة»، تشير إلى أنه، كقاعدة، كلما كانت الجراثيم أكثر فتكًا، قل احتمال انتشارها.

استقرار كورونا

إن فيروسات كورونا أكثر استقرارًا وأقل عرضة للتطور وأسرع استجابةً للمناعة الموجودة مسبقًا، لذلك أثبتت اللقاحات أنها آمنة وفعالة وتظل أفضل فرصة للهروب من متاهة عدوى Covid-19 حتى يفهم هذا الفيروس بالكامل.