البرداني واد أخضر بين قريتين

فرصة استثمارية سياحية
تحول الوادي إلى فرصة استثمارية لكثرة مرتاديه طبقا لما ذكر رئيس مركز حميد العلايا يحيى بن علي الحياني، الذي أوضح أن المركز يقوم بدوره على أكمل وجه من حيث تقديم أي خدمة لزوار الوادي وأضاف أن ممثلي السياحة وقفوا على الوادي وشددوا على أنه يستحق الاهتمام وبحاجة الى تطوير، وكذلك تمت زيارة الوادي من قبل محافظ محايل المكلف ومساعد رئيس بلدية محايل بحضور أعضاء المجلس المحلي، وذلك أثناء انعقاد المجلس بمركز حميد العلايا وأوصوا بالحاجة الى تنمية الموقع.
ووجه رئيس المركز رسالة ترحيب بالزائرين متطلعًا إلى المحافظة علي المكان من العبث بجميع صوره، وعدم ترك المخلفات في الوادي حفاظا علي البيئة والثروة الحيوانية التي ترتاد الوادي.
على مدار الساعة
يقول رئيس بلدية بارق حسن آل مرضي إن وداي البرداني هو أحد المتنزهات الطبيعية وأهم المعالم السياحية في المحافظة ومنطقة عسير التي يقع في جنوبها بمنطقة حدودية مع محافظة محايل ممثلة في مركز حميد العلايا (الطحاحين) وهو مقصدًا للكثير من المتنزهين والسياح في فصل الشتاء لما يمتلكه من طبيعة خلابة بجمال مسطحاته الخضراء والجريان الدائم للمياه به وتولي له البلدية اهتمام كبير بأعمال النظافة اليومية وتم توزيع حاويات النفايات به وتخصيص فرق مراقبة من الخدمات لمتابعة نظافته بعد الكثافة الكبيرة من المتنزهين حيث يحظى الوادي باهتمام مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وادي برداني
يقع في مركز حميد العلايا بمحافظة بارق
يتميز بجريان الماء المستمر طوال العام
أعلاه مدرجات زراعية
أسفله مسطحات خضراء وروضة
يشكل مهبطا لأنواع مختلفة من الطيور
ينبع من جنوب قرية المشباح
يسيل جنوبا ويرفده مياه جبال الصفق وشقبان
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