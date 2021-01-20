البرداني واد أخضر بين قريتين

يعد وادي برداني الذي يقع في مركز حميد العلايا بمحافظة بارق في منطقة عسير من أجمل الأودية بحلته الخضراءإ إذ يتميز بجريان الماء المستمر طوال العام ويوجد في أعلاه مدرجات زراعية، وأسفله مسطحات خضراء وروضة وارفة الظلال وأنواع مختلفة من الطيور، ويتمركز الوادي بين قريتي بن عطيفة والعسرات، بالإضافة إلى قرى أخرى مهجورة بالقرب منه، وينبع من جنوب قرية المشباح في بلاد صعبان، وهو المنبع الرئيسي، ويسيل جنوبًا، ويرفده مياه جبال الصفق وشقبان، وأصبح الوادي مقصد الكثير من الزوار للتنزه في الطبيعة والأماكن الدافئة خاصة فترة موسم الشتاء .

فرصة استثمارية سياحية

تحول الوادي إلى فرصة استثمارية لكثرة مرتاديه طبقا لما ذكر رئيس مركز حميد العلايا يحيى بن علي الحياني، الذي أوضح أن المركز يقوم بدوره على أكمل وجه من حيث تقديم أي خدمة لزوار الوادي وأضاف أن ممثلي السياحة وقفوا على الوادي وشددوا على أنه يستحق الاهتمام وبحاجة الى تطوير، وكذلك تمت زيارة الوادي من قبل محافظ محايل المكلف ومساعد رئيس بلدية محايل بحضور أعضاء المجلس المحلي، وذلك أثناء انعقاد المجلس بمركز حميد العلايا وأوصوا بالحاجة الى تنمية الموقع.

ووجه رئيس المركز رسالة ترحيب بالزائرين متطلعًا إلى المحافظة علي المكان من العبث بجميع صوره، وعدم ترك المخلفات في الوادي حفاظا علي البيئة والثروة الحيوانية التي ترتاد الوادي.

على مدار الساعة

يقول رئيس بلدية بارق حسن آل مرضي إن وداي البرداني هو أحد المتنزهات الطبيعية وأهم المعالم السياحية في المحافظة ومنطقة عسير التي يقع في جنوبها بمنطقة حدودية مع محافظة محايل ممثلة في مركز حميد العلايا (الطحاحين) وهو مقصدًا للكثير من المتنزهين والسياح في فصل الشتاء لما يمتلكه من طبيعة خلابة بجمال مسطحاته الخضراء والجريان الدائم للمياه به وتولي له البلدية اهتمام كبير بأعمال النظافة اليومية وتم توزيع حاويات النفايات به وتخصيص فرق مراقبة من الخدمات لمتابعة نظافته بعد الكثافة الكبيرة من المتنزهين حيث يحظى الوادي باهتمام مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وادي برداني

يقع في مركز حميد العلايا بمحافظة بارق

يتميز بجريان الماء المستمر طوال العام

أعلاه مدرجات زراعية

أسفله مسطحات خضراء وروضة

يشكل مهبطا لأنواع مختلفة من الطيور

ينبع من جنوب قرية المشباح

يسيل جنوبا ويرفده مياه جبال الصفق وشقبان