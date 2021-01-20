الفيصل يطلع على خطط وقف العزيزية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع، خلال الاجتماع، على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020، والأهداف والخطط المعدة لـ2021. كما أقر المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.