السعودية اليوم / الجزائر تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 265 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ إجماليها 104606 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2849 حالةً.

// انتهى //

22:12ت م

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الجزائر 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وست حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ إجماليها 104606 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2849 حالةً.// انتهى //22:12ت م0196

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