السعودية اليوم / "الصحة" تعلن إعادة جدولة تلقي لقاح كورونا بسبب تأخر الشركة المنتجة في التوريد إلى المملكة



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم، إمكانية إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر, وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح

// انتهى //

21:57ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم، إمكانية إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر, وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا.// انتهى //21:57ت م0193

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