الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

جو بايدن : يوم جديد في أمريكا وأوباما يرد : هذا وقتك

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

قبل أدائه القسم رئيسًا للولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي 46 جو بايدن إن اليوم يوم مختلف في أمريكا.

ويأتي حفل التنصيب مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بمشاركة ألف ضيف فقط، فيما سيصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته.

ومن المتوقع أن تؤدي المغنية ليدي غاغا النشيد الوطني الأمريكي خلال الحفل، كما سيشارك فيه فنانون أمريكيون آخرون منهم جينيفر لوبيز وجاستن تيمبرليك وفرقة “فو فايترز”.

أوباما يهنئ جو بايدن

من جهة أخرى هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: “مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك”.

مراسم التنصيب

وقبل بدء مراسم التنصيبب توافد المشاركون في الحفل إلى مبنى الكابيتول وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة حيث يشارك الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون برفقة زوجاتهم في حفل تنصيب جو بايدن كما يشارك قضاة المحكمة العليا وأفراد عائلتي بايدن ونائبته كامالا هاريس كما وصل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس برفقة زوجته إلى الحفل.

