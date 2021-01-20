شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان للسياحة: هيئوا المواقع للسائح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز محافظة الريث في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

واطلع خلال الجولة على عدد من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة ومنها مشروع المجموعة الرابعة لاستكمال طريق مركز جبل القهر، مستمعاً لشرح من نائب مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني عن المشروع الذي نفذ بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من ١١ مليون ريال لخدمة المركز والقرى التابعة له.

كما وقف نائب أمير جازان ميدانياً على عدد من المواقع السياحية بجبل القهر، موجهاً في ختام الجولة بأهمية العمل الجاد لإنجاز المشروعات التنموية وتهيئة المواقع السياحية وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي والمتنزهون والسائحون.