توعية طلاب الشرقية بـ53 برنامجا صحيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية 53 برنامجا صحيا توعويا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة، والمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس، والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج المقرة خلال الفصل الدراسي الثاني ستنفذ على مدى 12 أسبوعا، مشيرا إلى أن البرامج تهدف إلى زيادة التوعية الصحية ورفع مستوى الاهتمام بالصحة.

وبين أن أعداد المستفيدين من البرامج التوعوية المنفذة في الفصل الدراسي الأول بلغت 246,800 مستفيد، ومن برامج تطبيق الإجراءات الاحترازية 233,476 مستفيدا، شملت 28 إدارة و21 مكتبا ونحو 1433 مدرسة، لافتا إلى أن إدارة التعليم ساهمت في تثقيف 335 ألف طالب وطالبة و231 ألف ولي أمر بطرق الإسعافات الأولية. ونوه إلى أن البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 آلاف طالب وطالبة و153 ألف ولي أمر ضمن برامج «اختبر وأنا بصحة»، مبينا أن إدارة التعليم نفذت برامج تهتم بصحة الفم والأسنان وجهت لنحو 7603 طلاب وطالبات و6672 من أولياء الأمور، وأن برامج الصحة النفسية وجهت لنحو 225 ألف طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور.