4714 ساعة تعليمية بمخيم إثراء الشتوي

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وأعد المخيم الذي أقيم تحت عنوان «رحلة عبر الزمن»، ثلاثة مسارات تمثلت في عالم الديناصورات، وأرض الكنوز، ورحلة مشوقة، ولكل مسار هدفه ورسالته، حيث تعرف المشاركون خلالها على أنواع الديناصورات المختلفة، والأماكن التي عاشت بها، والحقب الزمنية التي مرت على شبه الجزيرة العربية، وتاريخها، والكنوز في باطن أرضها، إضافة إلى رحلة مشوقة مليئة بالمعلومات الثرية التي تتناسب مع مهارات التنمية المعرفية الخاصة بالمشاركين، لإشباع مهارات الملاحظة والتحليل وطرح الأسئلة.ويهدف المخيم، الذي نظم باللغتين العربية والإنجليزية، إلى تهيئة جيل من المفكرين والمبدعين في المملكة وتنمية قدراتهم الذهنية منذ الطفولة من بنين وبنات ابتداء من عمر 4 إلى 15 سنة، ورفع الوعي لديهم نحو قيمة المعلومات التاريخية وكيفية المحافظة عليها.
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