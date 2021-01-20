توقيف شابين عكسا السير وتهكما على رجال الأمن

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض، مشكلين خطرا على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض شابين خالفا أنظمة المرور بعكسهما السير على أحد الطرق الرئيسة والتباهي بفعلهما والتهكم على رجال الأمن وتوثيق ذلك ونشره.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض، مشكلين خطرا على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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